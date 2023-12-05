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    4. Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Gözyaşları içinde göğüs aldırma ameliyatının zorluklarını anlattı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Gözyaşları içinde göğüs aldırma ameliyatının zorluklarını anlattı

    05.12.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta yaptığı paylaşımlar sayesinde fenomene dönüşen Nikita Teran bu kez hayranlarının karşısına gözyaşları içinde çıktı. 24 yaşındaki fenomen isim cinsiyet değiştirme ameliyatından pişmanlık duyduğunu ve yeniden kadın bedenine kavuşmak için harekete geçtiğini söyledi. Teran'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    TikTok'tan kendisini transseksüel birey olarak tanımladıktan sonra gerçek cinsiyetini bulma konusundaki hikayesini paylaşmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapan Nikita Teran göğüs aldırma operasyonundan kaynaklanan komplikasyonları gözyaşları içinde anlattı. 20'li yaşlarına geldiğinde yeniden cinsel kimliğine dair sorunlar yaşamaya başladığını dile getiren Teran, cinsiyet değiştirme ameliyatından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    "YENİ BİR YERDEN BAŞLAMAM GEREKİYOR"

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    Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra 20'li yaşlarında cinselliği keşfettiğini ve bu durumun cinsel kimliğini yeniden sorgulamasına neden olduğunu ifade eden Teran, "Fakat zaman geçtikçe ve diğer insanlarla birlikte kendimi ve bedenimi keşfettikçe bu konuda tuhaf hissetmeye başladım. Neden bu konuda sorun yaşamadığımı düşünmeye başladım" dedi.

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    Yüksek lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten Teran, "Fizik alanında yüksek lisans yapıyordum ama üniversitede erkek olarak yaşadığım için zorlanıyordum. Orada kadın olarak yaşamak da beni rahatsız ediyordu.Bu da benim kendimi izole etmemle sonuçlandı. Bu yüzden okulu bırakmaya karar verdim. Yeni bir yerden başlamam gerektiğini hissediyorum" diye konuştu.

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