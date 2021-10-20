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Pembe top Demet Özdemir’in ellerinden havalanacak

20.10.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez gerçekleştirildiği 2014 yılından bu yana meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan ve konu hakkında milyonlarca kişiyi bilgilendiren #FarkındalığınŞampiyonu “Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Top Sahada” projesi; Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle 8'inci kez, Anadolu Efes - UNICS Kazan maçında gerçekleştirilecek.

Pembe top Demet Özdemir’in ellerinden havalanacak

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile #FarkındalığınŞampiyonu pembe topu bir araya getirecek karşılaşmanın hava atışını, pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yapacak.

Aynı karşılaşmada Anadolu Efes Stüdyo da ikinci sezonun ilk bölümüyle geri dönüş yapacak. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak olan Anadolu Efes Stüdyo, yine Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Demet Özdemir
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