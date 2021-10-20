Pembe top Demet Özdemir’in ellerinden havalanacak

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile #FarkındalığınŞampiyonu pembe topu bir araya getirecek karşılaşmanın hava atışını, pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yapacak.

Aynı karşılaşmada Anadolu Efes Stüdyo da ikinci sezonun ilk bölümüyle geri dönüş yapacak. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak olan Anadolu Efes Stüdyo, yine Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağlayacak.



