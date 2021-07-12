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  4. Pencereden dışarıyı seyreden Elif’i başından vuran maganda tutuklandı

Pencereden dışarıyı seyreden Elif’i başından vuran maganda tutuklandı

12.07.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te gelin olan kızının düğün için evden çıkarılma anında rastgele ateşlediği tabancasıyla evinin penceresinden dışarıyı seyreden Elif Caymaz’ı (12) kafasından vurarak ağır yaralayan şahıs, tutuklandı.

Pencereden dışarıyı seyreden Elif’i başından vuran maganda tutuklandı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, Beybahçe Mahallesi’nde yaşandı.

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Gelinin babası Tuncay Könk, düğün merasimi öncesinde gelinin evden çıkarılma anında tabancasını çıkararak rastgele havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri evinin penceresinden sokağı seyreden Elif Caymaz’ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

"ELİF'İ VURMA KASTIM YOKTU"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tuncay Könk’ün, Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Kızının evden çıkarılması esnasında tabancasını rastgele ateşlediğini ifadesinde aktaran Könk, Elif ya da başka bir kimseyi vurma kastının olmadığını, yaşanan olaydan büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Könk, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Könk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Caymaz’ın hayati riskinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Gaziantep
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