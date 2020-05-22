Perihan Savaş: Bu süreç biraz da nostalji oldu

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, yazar ve film eleştirmeni Suat Köçer'in moderatörlüğünde Instagram'dan gerçekleştirilen yayına evinden katıldı. Savaş, corona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalmasının tabiatı güzelleştirdiğini belirterek, "Tabiat şu anda o kadar güzel ki kuşlar daha fazla şakırdamaya başladı. Kuşlar, kediler, köpekler daha rahatlar. Şunu düşünmek gerekiyor aslında, bizler onlara ne kadar hor davranıyoruz ki şimdi hepsi ortadalar. Biraz düşünmek lazım bu konuyu" dedi.

"BAZI DEĞERLERİ ANLAMAYA BAŞLADIK"

Bu süreçte insanoğlunun birçok şeyin değerini anladığını vurgulayan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların birbirleriyle iletişiminin ne kadar önemli olduğunu, sinemanın, tiyatronun ne kadar değerli olduğunu, bazı değerleri tekrar anlamaya başladık. Bu süreç biraz da nostalji oldu, hoş oldu. Bazı değerleri anlamaya başladık, insan olarak neler yapmamız gerektiğini öğretti bize. Bu süreçten sonra bir sürü şey teknolojiye dönecek gibi geliyor. İnsanlar daha çok ayak uyduracaklar. Paralar değişebilir, alışverişler farklı olacak gibi düşünüyorum. Çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Sinema da bundan etkilenecektir. İnsansız bu sanatlar olmaz. Sanat anlamında baktığım zaman, eskisi gibi devam edecek ama bizim daha dikkatli ve daha temiz olmamız gerekecek. Hem kendimizi hem seyircimizi korumaya çalışacağız."