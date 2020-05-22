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Perihan Savaş: Bu süreç biraz da nostalji oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Corona virüs sürecinde uygulanan karantinanın bazı değerleri tekrar anlamaya yaradığını ve biraz da nostalji olduğunu savunan Perihan Savaş "Bir sürü şey teknolojiye dönecek gibi geliyor. Paralar değişebilir, alışverişler farklı olabilir. Sinema da bundan etkilenecek" dedi.

Perihan Savaş: Bu süreç biraz da nostalji oldu

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, yazar ve film eleştirmeni Suat Köçer'in moderatörlüğünde Instagram'dan gerçekleştirilen yayına evinden katıldı. Savaş, corona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında insanların evde kalmasının tabiatı güzelleştirdiğini belirterek, "Tabiat şu anda o kadar güzel ki kuşlar daha fazla şakırdamaya başladı. Kuşlar, kediler, köpekler daha rahatlar. Şunu düşünmek gerekiyor aslında, bizler onlara ne kadar hor davranıyoruz ki şimdi hepsi ortadalar. Biraz düşünmek lazım bu konuyu" dedi.

"BAZI DEĞERLERİ ANLAMAYA BAŞLADIK"

Bu süreçte insanoğlunun birçok şeyin değerini anladığını vurgulayan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"İnsanların birbirleriyle iletişiminin ne kadar önemli olduğunu, sinemanın, tiyatronun ne kadar değerli olduğunu, bazı değerleri tekrar anlamaya başladık. Bu süreç biraz da nostalji oldu, hoş oldu. Bazı değerleri anlamaya başladık, insan olarak neler yapmamız gerektiğini öğretti bize. Bu süreçten sonra bir sürü şey teknolojiye dönecek gibi geliyor. İnsanlar daha çok ayak uyduracaklar. Paralar değişebilir, alışverişler farklı olacak gibi düşünüyorum. Çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Sinema da bundan etkilenecektir. İnsansız bu sanatlar olmaz. Sanat anlamında baktığım zaman, eskisi gibi devam edecek ama bizim daha dikkatli ve daha temiz olmamız gerekecek. Hem kendimizi hem seyircimizi korumaya çalışacağız."

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"HEP BERABER ATLACAĞIZ"

İnsanoğlunun yaşanılan bu küresel salgından ders çıkarmasını ümit ettiğini anlatan Savaş, spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini söyledi. Savaş, Ramazan Bayramı'nın salgına karşı alınan tedbirler sebebiyle buruk geçeceğine dikkati çekerek, "Her şeyin başı sağlık, eğer sağlığın yoksa zaten bayramlarda görüşemezsin. Bunu hep beraber atlatacağız inşallah ki düşüşler başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ben hep takip ediyorum. Lütfen onu dinleyelim, hep aynı şeyi söylüyor. Evde kalın, sosyal mesafeyi koruyun. Ben de buradan herkese rica ediyorum. Lütfen dikkat etsinler. Çünkü bu çocuk oyuncağı değil" ifadelerini kullandı.

"TELİF HAKLARI İÇİN ADIM ATILMALI"

Sinema ve dizi oyuncularının telif hakları konusunda da adımlar atılması gerektiğine işaret eden Savaş, "Senelerdir söylüyorum bunu, biz bir emek vermişiz ve bizim emeğimiz sömürülüyor. Artık bu telif haklarına biz de girelim. Aşağı yukarı 130 filmim var, her gün farklı kanallarda 2-3 filmim oynuyor. Benim gibi diğer bütün arkadaşların da aynı şekilde ama maalesef telif hakkı alamıyoruz. Neden bekleniyor bunu anlamıyorum, insanlar sanatçısına sahip çıkmalı" dedi. Usta oyuncu, yaklaşık bir saat süren programın sonunda izleyenlerin sorularını cevapladı.

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