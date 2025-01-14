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Perişan haldeki anne idam istiyor: 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren Suriyeli katilin itirafı kan dondurdu

14.01.2025 13:19
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İstanbul'da dün gece saatlerinde 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren caninin ifadesi 'pes' dedirtti. Suriyeli şüpheli Z.A. yakalandıktan sonra vahşeti itiraf etti. Çocuğunu kaybeden anne ise perişan halde. "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat eden acılı anne Gülizar Samou, idam istediğini belirterek "Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu" dedi.

Perişan haldeki anne idam istiyor: 12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren Suriyeli katilin itirafı kan dondurdu

Bağcılar’da dün gece Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Çocuklara saldıran şüpheli, ifadesinde, arızayı giderdikten sonra para istediği evde çocuğun bıçak çektiğini, buna karşılık çocuklara taşla vurduğunu söyledi. Yaşamını yitiren 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. Annenin feryadı yürekleri dağladı.

BİRİ 5 BİRİ 12 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUĞA TAŞLA SALDIRDI

Olay, 15 Temmuz Mahallesinde pazartesi akşamı 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.Daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan Meryem Samou (12) ile kardeşi Ahmet S.’ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; erkek kardeşi ise yaralandı.

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KATİL SURİYELİ; VAHŞETİ İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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"CİĞERİM YANIYOR"

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou’nun cenazesi annesi Gülizar Samou’ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum.Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum.Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

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"ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ"

Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali’yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz.Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş’’ dedi. Cenazenin Suriye’yeye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet itiraf
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