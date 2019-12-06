Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana Boluarte: "Türkler ve Perulular arkadaş canlısı insanlardır"

SİNAN DOĞAN - Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Türkiye'de çok güzel ağırlandığını belirterek, "İki ülkenin yaşama şekilleri birbirine çok benzer. Türkler ve Perulular, yabancıları misafir etme konusunda arkadaş canlısı insanlardır." dedi. Yaklaşık bir yıldan bu yana başkentte yaşayan Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana Boluarte, AA muhabirine, Peru-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin 1950'ye dayandığını, diplomatik ilişkilerin de aynı tarihte başladığını dile getiren Campana Boluarte, Türkiye'de çok güzel ağırlandığını söyledi. Campana Boluarte, iki ülke insanlarının yaşam şekillerinin birbirine çok benzediğini ifade ederek, "Türkler ve Perulular, yabancıları misafir etme konusunda arkadaş canlısı insanlardır. İnsana kendisini evinde gibi hissettiriyorlar." diye konuştu. Tarihsel olarak iki ülkenin de çok güçlü ve zengin bir kültüre sahip olduğuna dikkati çeken Campana Boluarte, Türkiye'nin harika bir coğrafyada bulunduğunu ve güzel plajlara sahip olduğunu dile getirdi.

- "Diplomatik bağlar, iki ülke arasındaki ticareti 300 milyon dolar seviyesine çıkarttı" Campana Boluarte, vize muafiyeti anlaşmasının, Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) ile bağlantılı olmasa da sonraki anlaşmalar için temel oluşturacağına işaret etti. Bu konunun şüphesiz olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Campana Boluarte, "Vize muafiyeti anlaşması ilişkileri güçlendirdi. Bu anlaşma, ülkeler arasındaki yakınlık ve kardeşlik hareketidir." değerlendirmesinde bulundu. Campana Boluarte, iki ülkenin karşılıklı büyükelçiliklerini açtığından bu yana ticari ilişkilerde büyük bir sıçrama olduğunu söyleyerek, diplomatik bağların Peru ile Türkiye arasındaki ticareti 300 milyon dolar seviyesine çıkarttığı bilgisini paylaştı. - Peru'dan Türkiye'ye "kinoa" ihracatı Peru'da henüz bir Türk şirketi yatırımının bulunmadığına değinen Campana Boluarte, Türkiye'den halı, mimarlık ve inşaat sektörlerinden yatırımların yavaş yavaş geldiğini anlattı. İki ülke arasındaki ticaretin çeşitli alanlardaki iş birliğini artırdığına dikkati çeken Campana Boluarte, Peru'nun kinoa başta olmak üzere Türkiye'ye tarımsal ürünler, Türkiye'nin de unlu mamuller endüstrisi için makineler, kazanlar ve ham maddeler ihraç ettiğini söyledi.

Campana Boluarte, iki ülkenin coğrafi anlamda uzak mesafelerde bulunmasına rağmen her açıdan ilişkileri geliştirmek için siyasi istişareler mekanizmasının mevcut olduğunun altını çizdi. Peru ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılmasıyla ilgili Türk Hava Yolları (THY) yetkilileriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Campana Boluarte, sözlerini şöyle sürdürdü: "Peru'ya direkt uçuşların gerçekleştirilmesi imkanı mevcuttur. Birkaç gün önce THY yetkilileriyle konuyla ilgili birtakım görüşmeler yaptım. Hava yollarının bir ülkede olması için Hava Hizmetleri Anlaşması olması gerekiyor. THY'nin öncelikle çözmesi gereken bazı teknik sorunlar var. İstanbul ile Lima arası 15 saatten fazla olduğu için büyük kapasiteli uçaklar gerekli. Karşılıklı keşifler devam ediyor. Türkiye, Latin Amerika'daki potansiyeli gördü, umarım kısa zamanda doğrudan uçuşlara başlarız." Amaçlarının, Türkiye ile Peru insanını tarihsel ve kültürel anlamda kaynaştırmak olduğunu vurgulayan Campana Boluarte, Türkiye'nin Latin Amerika'da, Peru'nun da Türkiye'de daha iyi tanıtılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.