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Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat!

11.07.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de etkili olan yağış sonrasında sıcaklıklar artıyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yarından itibaren hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağını ifade ederek Bursa, Ankara, Edirne ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının gölgede 40 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de mecbur kalınmadıkça 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Peş peşe uyarılar geldi! Asıl yaz şimdi başlıyor, Afrika sıcakları geliyor: Bu saatlere dikkat!

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kuvvetli yağışlar sonrasına sıcaklıklar yükseliyor. Yarından itibaren Türkiye'de hava sıcaklıkları artacak. Bursa, Ankara, Edirne ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları gölgede 40 dereceye kadar yükselecek.

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"SON YILLARIN EN SOĞUK TEMMUZ AYI YAŞANDI"

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt Türkiye’yi etkisi altına alması beklenen Afrika sıcakları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yazın ortasında deyim yerinde ise kışı yaşadık. Zaten daha önce de belirtmiştik bu sıcak havalara aldanmayın diye. Hatta şu anda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının olduğuna dair bir takım duyumlar aldım. Yaz ortasında kar yağışından bahsediyoruz, dikkat ederseniz. Son yılların en soğuk Temmuz ayı yaşandı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

AFRİKA SICAKLARI GELİYOR

Fakat asıl yaz şimdi başlıyor. Daha önce de gerçek yazın Temmuz’un 20’sinden itibaren yaşanacağını duyurmuştum ama bunu birkaç gün öne alacağız. Çünkü elimizdeki son verilere gözlemlere göre özellikle Basra Alçak Basıncı ve Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Ve ülkemiz hava sıcaklıkları çok önemli bir tırmanış göstererek önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren mevsim normallerinin bir hayli üzerine çıkacak.

"GÖLGEDE SICAKLILAR 40 DERECEYE KADAR ÇIKACAK"

Bir haftalık süre içerisinde Çarşamba gününden itibaren özellikle hava sıcaklıkları önemli ölçüde artacak. Hatta o kadar çok artacak ki bazı örnekler de vermek istiyorum. Mesela Marmara Bölgesi’nde Bursa’da hava gece 23-34 gündüz gölgede 38 hatta 40 dereceye kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Trakya’da keza Edirne’de hava sıcaklıkları gölgede 40 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da hava sıcaklıkları gece 23-24 gündüz de 37-38 dereceye kadar çıkacak. Gölgede diyorum bakın bu sıcaklıklara.

"BİR HAYLİ SICAK GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Vatandaşlar özellikle yaşlılar ve solunum rahatsızlığı çeken vatandaşlarımızın özellikle bu konuda gerçekten tedbirli olmaları gerekmektedir. Ankara’da gündüz sıcaklıklar 39 derecelere kadar tırmanacağını düşünüyoruz. Bizi bir hayli sıcak günler bekliyor. Allah’tan bu sıcaklıklar çok uzun sürmeyecek daha sonra önümüzdeki hafta sonundan itibaren hava tekrardan serinlemeye başlayacak ama bu serinleme tabi ki şu anda yaşadığımız serinleme gibi de olmayacak. Hava sıcaklıkları bir tık mevsim normallerine dönecek. Artık yağışlar yavaş yavaş bitiyor. ‘El Nino’nun etkileri başladı diyebiliriz."

ORHAN ŞEN UYARDI, BU SAATLERE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada sıcaklıkların arttığını belirterek, 11-16 saatleri arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şen'in açıklamasından satır başları:

"Bu hafta Batı bölgelerimizde oluşacak sıcak hava dalgası sel ve taşkın gibi bir doğal afettir. 11-16 saatleri arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması çıkacaksa bol ve açık renk giysiler giyilmeli, şapkasız asla ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Bol su ve gölgede kalınmalıdır.

Bugün başlayacak sıcak hava dalgası Marmara da cumartesi gününe kadar, Ege ve Akdeniz'de Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olunmalı."

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