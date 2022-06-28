Yemeklerin yanında oldukça leziz giden pesto sosun aromasının daha kuvvetli olmasını istiyorsanız mutfak robotu yerine tüm malzemeleri sırasıyla havanda dövebilirsiniz. Üstelik bu sosu buzdolabında, derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Peki pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

PESTO SOS MALZEMELERİ

2 büyük demet taze fesleğen

1/4 çay kaşığı

5 diş sarımsak

tuz

100 gram çam fıstığı

2 su bardağı zeytinyağı

150 gram parmesan peyniri

PESTO SOS TARİFİ

Fesleğenleri yaprak yaprak yıkayın ve iyice kurulayın. Sonrasında ise incecik kıyın. Çıtırlık kazanması ve aromasının daha yoğun hissedilmesi için çam fıstıklarını yağsız tavada yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Parmesan peynirini rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları ayıklayın ve ardından tuz ekleyip havanda dövün.

Kıyılmış fesleğen yaprakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve ezilmiş sarımsakları mutfak robotundan geçirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını yavaş yavaş ilave edin ve bu esnada karıştırın. Sosu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

