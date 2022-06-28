Yemeklerin yanında oldukça leziz giden pesto sosun aromasının daha kuvvetli olmasını istiyorsanız mutfak robotu yerine tüm malzemeleri sırasıyla havanda dövebilirsiniz. Üstelik bu sosu buzdolabında, derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Peki pesto sos nasıl yapılır? Pesto sos malzemeleri neler? İşte merak edilenler...
2 büyük demet taze fesleğen
1/4 çay kaşığı
5 diş sarımsak
tuz
100 gram çam fıstığı
2 su bardağı zeytinyağı
150 gram parmesan peyniri
Fesleğenleri yaprak yaprak yıkayın ve iyice kurulayın. Sonrasında ise incecik kıyın. Çıtırlık kazanması ve aromasının daha yoğun hissedilmesi için çam fıstıklarını yağsız tavada yaklaşık 2-3 dakika kavurun. Parmesan peynirini rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları ayıklayın ve ardından tuz ekleyip havanda dövün.
Kıyılmış fesleğen yaprakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve ezilmiş sarımsakları mutfak robotundan geçirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını yavaş yavaş ilave edin ve bu esnada karıştırın. Sosu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum