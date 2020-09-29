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Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından üzücü bir haber paylaştı. Dinçöz, ikinci kez anne olmaya hazırlanırken "Annelik heyecanım yarıda kaldı" diyerek bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti

Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu.

Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı:

Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın.

Öte yandan Petek Dinçöz, hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bir bebek patiği fotoğrafı ile duyurmuştu.

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