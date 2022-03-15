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Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Petek Dinçöz son hali nasıl?

15.03.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Serkan Kodaloğlu ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından merak konusu oldu. Peki Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Petek Dinçöz son hali nasıl? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Petek Dinçöz son hali nasıl?

Petek Dinçöz ile eşi Serkan Kodaloğlu boşanıyor. Petek Dinçöz ayrılık haberini Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımı yorumlara kapatan ünlü şarkıcı bir anda gündem oldu. Peki Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? Petek Dinçöz son hali nasıl? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

Petek Dinçöz boşanıyor mu?

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu.

Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızları olan Dinçöz, babasını çocukken kaybetmiştir.

Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır.

Petek Dinçöz boşanıyor mu? Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu ayrıldı mı?Petek Dinçöz boşanıyor mu? Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu ayrıldı mı?

PETEK DİNÇÖZ ŞARKILARI NELERDİR?

Petek Dinçöz'ün şarkıları ve albümleri şu şekilde:

Doktor Tavsiyesi

Milat

Aşkın Tam Sırası

Yalanı Boşver

Ne Yapayım Şimdi Ben?

Yolun Açık Olsun

Şaka Gibi

Frekans

Sen Değmezsin

Kördüğüm

Remixlerle Nonstop İstanbul Geceleri

Bende Kaldı

Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?Petek Dinçöz'ün eşi Serkan Kodaloğlu kimdir? Serkan Kodaloğlu nereli ve kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

PETEK DİNÇÖZ SON HALİ NASIL?

Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Petek Dinçöz kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

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Petek Dinçöz
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