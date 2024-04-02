MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu!

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.04.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra gençlik aşkıyla evlenen ve yeniden sahnelere dönen Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Toğuş'un estetik öncesi ameliyat görüntüleri gündem oldu.

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu!

Estetikli ünlüler sık sık gündeme gelirken ünlülerin yakınları da estetikten uzak kalamıyor. Seda Sayan'ın ablasından sonra Petek Dinçöz'ün annesi de estetik yaptırdı.

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Estetik doktoruyla yaptığı video sosyal medyada gündem olan Toğuş "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum" dedi.

Petek Dinçöz'ün annesinin eski hallerinde de estetikli görünümü dikkat çekti. Toğuş'un o hallerini görenler "Kızından daha genç" yorumlarında bulundu. (Görüntüler: i_likechaos)


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesinin müstehcen sahnelerini çekti! Eleştirilere bomba yanıtAnnesinin müstehcen sahnelerini çekti! Eleştirilere bomba yanıt
Lüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldıLüks eviyle gündemde! Görenler hayran kaldı
Toplumu ayağa kaldıran 'Sucu Metin Şenay olayı' ünlü diziye konu olduToplumu ayağa kaldıran 'Sucu Metin Şenay olayı' ünlü diziye konu oldu
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz ünlüler ele
En Çok Okunan Haberler
Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.