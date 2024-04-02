Estetikli ünlüler sık sık gündeme gelirken ünlülerin yakınları da estetikten uzak kalamıyor. Seda Sayan'ın ablasından sonra Petek Dinçöz'ün annesi de estetik yaptırdı.

Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Estetik doktoruyla yaptığı video sosyal medyada gündem olan Toğuş "Yüzümdeki üzgün bakışın geçmesini istiyorum" dedi.

Petek Dinçöz'ün annesinin eski hallerinde de estetikli görünümü dikkat çekti. Toğuş'un o hallerini görenler "Kızından daha genç" yorumlarında bulundu. (Görüntüler: i_likechaos)







