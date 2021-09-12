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Pfizer cephesinden aylar sonra gelen çok konuşulacak aşı itirafı!

12.09.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına aldı. Adeta hayatın durduğu bu süreci geride bırakmaya yardımcı olansa koronavirüs aşısının uygulanmaya başlanması oldu. Aşılanan herkesin güvenle topluluğa karışmaya başladığı şu günlerde, pandemide Biontech aşısı ile öne çıkan Pfizer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pfizer cephesinden aylar sonra gelen çok konuşulacak aşı itirafı!

Koronavirüs ile baş etmek için hızla devam eden aşılama çalışmalarında sayı 5 milyar barajını aştı. Bugün, Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan aşılarla öne çıkan Pfizer cephesinden çok konuşulacak bir 'aşı' açıklaması geldi. Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer, BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.

ŞAHİN VE TÜRECİ'YE BU CEVABI VERDİLER

Ocak 2020'de yani virüsün yavaş yavaş dünyaya yayıldığı dönemde mRNA teknoloji ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci'ye Pfizer yetkilileri tarafından 'Arkadaşlar bu iş yürümeyecek' cevabı verildi. Aynı habere göre, mRNA teknolojisi, o zamanlar, Dr Phil Dormitzer tarafından da fazla deneysel olarak değerlendirildi. Dr Dormitzer, bu kararı için 'Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı' itirafında bulundu. Söz konusu olumsuz cevap BionNTech'i mRNA tabanlı bir Kovid aşısı geliştirmeye karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.

AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Zira araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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