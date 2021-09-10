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  4. BioNTech'den flaş hamle! Koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda kullanılması için izin isteyecek

BioNTech'den flaş hamle! Koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda kullanılması için izin isteyecek

10.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ürettiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için gelecek haftalarda ilgili makamlara başvuru yapacak.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programları sürüyor. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurusu yapılacağını açıkladı.

"DÜNYA VE AVRUPA'DA GEREKLİ MAKAMALARA BAŞVURACAĞIZ"

Alman basınına konuşan BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, "5 ile 11 yaş grubu için yaptığımız aşı çalışmalarının sonuçlarını önümüzdeki haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı. "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz" diyen Türeci, "Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
rant dediğin bu kadar olur para için yapmayacakları yok hadi beni haftada 2 testle zorladınız ama çocuğuma onu yaptırmam isterse okuldan atsınlar her türlü yasal hakkımıda kim olursa olsun ararım
Helal olsun .Aşı karşıtları sakın aşı olmayın dünya tercihini yapsın !
Bir o yaşta ki çocuklar kalmıştı herkes bitti de üstelik hiç bir koruyuculuğu yokken. Kendinizin olmadığı bir aşıyı firma ve prosedür gereği diyorsunuz ya bizim çocuklarımıza neden olması için piyasaya çıkartıyorsunuz?

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