HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Pfizer tarih verdi! 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek

Pfizer tarih verdi! 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek

15.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

Pfizer tarih verdi! 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek

Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Kovid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

AA

Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildiKoronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdiBinlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi
AB'den bir ülke daha mı ayrılıyor? Açıklama geldiAB'den bir ülke daha mı ayrılıyor? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

İşte koronavirüste ölüme yol açan şey

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

Dünyayı korkutan restleşme! Füzeler peş peşe ateşlendi

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

COVID-19'u aylar öncesinden duyurmuş

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.