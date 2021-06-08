Pijamaları bir kenara koyun! Çıplak uyumanın bilinmeyen faydaları

Uzmanlar genellikle uyumak için tercih edilen odada herhangi bir teknolojik alet bulunmamasını söylüyor. İyi bir gece uykusu için çarşafların olabildiğince temiz ve yeni olması gerekiyor. Sağlıklı bir uyku için, uyku ortamının normal sıcaklıkta olması, uykuya dalmak için de vücut ısısının düşmesi gerekiyor. Ancak araştırmalar, çıplak uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası olduğunu gösteriyor. İşte araştırmalara göre çıplak uyumanın faydaları...
İdeal sıcaklık aralığında bir uyku ortamı yaratmak, uykunun kalitesini direkt olarak etkiler. Uyku sırasında ideal sıcaklığın 15-20 derece arasında olması gerekir. Çıplak uyumak vücut ısısının düşürülmesine etkili olur. Çıplak uyumak, sıcaklığınızı hızla düşürmenize ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir, bu da daha güvenilir bir uykuya yol açabilir.
Yapılan araştırmalar uyku ve stres arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Gerginliği azaltmak ve kan akışını artırmak için yoga veya esnemeyi de yatmadan önce rutininize dahil edin. Uykusuzluğun tedavi edilmesinin genel ruh hali üzerinde olumlu etkileri de vardır.
Bir araştırma, çıplak şekilde zaman geçirmenin katılımcıların kendilerine olan saygısını geliştirdiğini ve beden imajı memnuniyetsizliğini azalttığını belirtti. Gün içerisinde anne karnından çıkmış gibi vakit geçirmek zor olduğundan, günlük çıplaklık kaynaklı özgüven dozunuzu alabilmeniz için yatarken bunu bir alışkanlık haline getirmeyi deneyin.
Az uyku ile kilo alımı arasındaki ilişki yapılan incelemelerle ortaya konuldu. Uyku kalitesinin artırılmasının kortizol seviyelerini düşürdüğü ve stresi azalttığı defalarca kanıtlanmış bilinen bir gerçektir. Ama aynı zamanda vücut bileşimini, kahverengi yağ denilen bir şeye dokunarak da değiştirebiliriz. Isı üreten kahverengi yağ, yetişkinlerde 2009 yılında keşfedildi. Ondan önce, sadece bebeklerde olduğu varsayılıyordu. Bilim adamları sıcaklığın ne kadar düşük olursa o kadar fazla kahverengi yağ üretildiğini önce farelerde buldu, daha sonra insanlarda keşfetti.
Yine bazı araştırmalar, uyurken özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalandırılmasının, ayak mantarı ve pişiği engellemede etkili olduğunu gösteriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum