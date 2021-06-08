Pijamaları bir kenara koyun! Çıplak uyumanın bilinmeyen faydaları

Uzmanlar genellikle uyumak için tercih edilen odada herhangi bir teknolojik alet bulunmamasını söylüyor. İyi bir gece uykusu için çarşafların olabildiğince temiz ve yeni olması gerekiyor. Sağlıklı bir uyku için, uyku ortamının normal sıcaklıkta olması, uykuya dalmak için de vücut ısısının düşmesi gerekiyor. Ancak araştırmalar, çıplak uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası olduğunu gösteriyor. İşte araştırmalara göre çıplak uyumanın faydaları...

DAHA DERİN VE HIZLI UYURSUNUZ

İdeal sıcaklık aralığında bir uyku ortamı yaratmak, uykunun kalitesini direkt olarak etkiler. Uyku sırasında ideal sıcaklığın 15-20 derece arasında olması gerekir. Çıplak uyumak vücut ısısının düşürülmesine etkili olur. Çıplak uyumak, sıcaklığınızı hızla düşürmenize ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilir, bu da daha güvenilir bir uykuya yol açabilir.

STRESİ AZALTIR VE RUH HALİNİ DENGELER

Yapılan araştırmalar uyku ve stres arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Gerginliği azaltmak ve kan akışını artırmak için yoga veya esnemeyi de yatmadan önce rutininize dahil edin. Uykusuzluğun tedavi edilmesinin genel ruh hali üzerinde olumlu etkileri de vardır.