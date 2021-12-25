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  4. Piknik alanında yanmış kadın cesedi bulundu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Piknik alanında yanmış kadın cesedi bulundu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

25.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de sokak hayvanlarını beslemek için ormanlık alana gelen vatandaşlar, yanmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada İran uyruklu kadının bir hafta önce düşük yaptığı ve piknik alanında üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı ortaya çıktı.

Piknik alanında yanmış kadın cesedi bulundu! Kahreden detaylar ortaya çıktı

İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında sokak hayvanlarını beslemek için Ortaköy Millet Bahce piknik alanı mevkiine gelen vatandaşlar yanmış kadın cesedi buldu.

VATANDAŞLAR DEHŞETE KAPILDI

Gördükleri manzara karşısında dehşete kapılan vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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BENZİNLİKTEN BENZİN ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. 10 gün önce düşük yaptığı belirlenen İran uyruklu Fariba Feizi (37) isimli kadının dün saat 14.00’te ticari taksiyle bir benzinliğe gelerek benzin aldığı belirlendi.

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KENDİSİNİ YAKARAK İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

Yanında bavul ile oyuncak bir ayısı olan kadın, piknik alanına yakın bir noktada taksiden inerek bir masaya oturdu. Bir süre sonra benzini üzerine döken kadının kendisini yakarak intihar ettiği belirlendi. Ardından taksiciyi bulan ekipler, sürücüyü olay yerine getirerek olanları anlattırdı.

Öte yandan, kadının kocası da olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Silivri
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