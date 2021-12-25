Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

ÇANTASINDA TAŞIDIĞI SİLAHI BAŞINA DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkacağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINA SÖYLEMİŞ

Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)





