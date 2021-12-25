HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

25.12.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti. Okulda silahla intihar eden genç kızın arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini fakat arkadaşlarının bunu ciddiye almadığı öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşlarına söylemiş! Diyarbakır’da lise öğrencisi okula getirdiği silahla intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Aksaray'dan sonra bu kez İzmir! Bir öğretmen dayağı daha: Evet duvara fırlattım...Aksaray'dan sonra bu kez İzmir! Bir öğretmen dayağı daha: Evet duvara fırlattım...

ÇANTASINDA TAŞIDIĞI SİLAHI BAŞINA DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkacağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINA SÖYLEMİŞ

Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)

Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dayakçı öğretmenin elinden o kurtardı: Burnundan kan geliyorduSkandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dayakçı öğretmenin elinden o kurtardı: Burnundan kan geliyordu

0aa9fd16-9c45-4df7-b9a8-1eeb7fd7464a

8d83bde0-98ee-4576-80d4-56bd0563ef98

703ae2a2-94a3-4bbe-8d88-8b1e2ab0f6b5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
Son Dakika: Esenyurt'ta kadın cinayeti! Parkın içinden geçerken 15 yerinden bıçaklanarak katledildiSon Dakika: Esenyurt'ta kadın cinayeti! Parkın içinden geçerken 15 yerinden bıçaklanarak katledildi
Anahtar Kelimeler:
İntihar Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve LPG'ye indirim!

Motorin ve LPG'ye indirim!

Erdoğan kritik rakamı açıkladı: 15.00 itibarıyla 23,8 milyar...

Erdoğan kritik rakamı açıkladı: 15.00 itibarıyla 23,8 milyar...

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Kripto paraya yasal düzenleme geliyor

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.