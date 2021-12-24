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  4. SON DAKİKA | Aydın'da kahreden olay! Ceren intihar etti, annesi sinir krizi geçirdi

SON DAKİKA | Aydın'da kahreden olay! Ceren intihar etti, annesi sinir krizi geçirdi

24.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Aydın Efeler'de kahreden bir olay yaşandı. Okuldan kaçan lise öğrencisi 16 yaşındaki Ceren, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi. Ceren'le birlikte olan arkadaşı İran uyruklu arkadaşı Y.M. ise polis ve öğretmeninin çabası sonucunda ikna edilerek, intihardan vazgeçirildi. Ceren'in annesi hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

SON DAKİKA | Aydın'da kahreden olay! Ceren intihar etti, annesi sinir krizi geçirdi

Son dakika haberi: Aydın'da lise öğrencisi Ceren, evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Evde bulunan arkadaşı ise öğretmen ve polisin çabası sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Hastane önünde Ceren'in ölüm haberini alan anne Ceylan Akyüz, "Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi.

OKULDAN KAÇTILAR

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Efeler Mahallesi, 1427 Sokak'taki Onur Sitesi'nde meydana geldi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Naz Ş. ile bir kolejde öğrenim gören arkadaşı İran uyruklu Y.M., öğle arasında okuldan kaçtı. Kolej yetkilileri, Y.M.'nin olmadığını fark edinci ailesini aradı. Ancak ailesi kızlarının yanlarında olmadığını bildirince okul yönetimi, polise haber verdi.

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CEREN YAŞAMINA SON VERDİ

Polis Y.M.'yi ararken, annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ceren Nazlı Ş.’nin 8’inci kattaki evlerinin balkonundan atladığı haberi geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Y.M.'yi de aynı balkonda intihar girişiminde buldu. Y.M.’nin okulundaki psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmeni de olayı haber alıp geldi. Öğretmeni, Y.M.’yi ikna ederek, bulunduğu yerden indirdi.

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DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceren Naz Ş., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceren Naz Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre önce eşinden boşanan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Ceren Naz'ın annesi Ceylan Akyüz, hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Ceylan A. "Kızımı soğuk topraklara koyamam. Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Ceren Naz’ın okul arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Naz Ş.’nin intihar nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Aydın
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