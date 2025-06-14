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Piknik menüsü: 1 sepette tüm lezzetler! Doğanın tadını çıkarırken lezzetten ödün vermeyin

Doğayla iç içe bir gün planlıyorsanız, yanınıza alacağınız sepetin içi de en az manzara kadar keyifli olmalı. Piknik deyince akla hemen çimenler, kuş sesleri ve bol kahkahalı bir masa geliyor. Ancak bu keyifli atmosferin tamamlayıcısı lezzetli ve pratik yiyecekler olmalı. Piknik menüsü tam da bunun için hazırlandı! Taşıması kolay, sıcakta bozulmayan, az malzemeyle hızlıca hazırlanabilen tariflerle doğa keyfiniz daha da güzelleşecek.

Piknik menüsü: 1 sepette tüm lezzetler! Doğanın tadını çıkarırken lezzetten ödün vermeyin
Sedef Karatay

Havalar ısındı. Şehirden biraz uzaklaşıp doğayla buluşma vakti geliyor. Piknik deyince akla ilk gelen şeylerden biri de elbette dolu dolu bir sepet. Ama bu kez sıradan sandviç ve patates cipsiyle değil; hem pratik hem lezzetli, aynı zamanda şık görünen tariflerle dolu bir menü hazırladık. Üstelik her şey kolay taşınabilir, az yer kaplayan ve dışarıda da rahatça tüketilebilen türden.

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MİNİ LAVAŞ SANDVİÇLER

Lavaşların içine krem peynir, hindi füme, roka ve közlenmiş biber ekleyin, rulo yapıp ortadan ikiye kesin. Hem şık hem doyurucu.

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KAVANOZDA RENKLİ SALATA

Bir kavanozun dibine sosu (zeytinyağı, limon, tuz), üzerine haşlanmış nohut, doğranmış salatalık, kiraz domates, havuç ve en üste marul ekleyin. Yemeden önce sadece çalkalamanız yeterli.

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MEYVELİ YOĞURT KUPASI

Plastik kaplara yoğurt, bal ve meyve dilimleri (çilek, muz, yaban mersini) ekleyin. Üzerine granola serpiştirin. Hem sağlıklı hem tatlı niyetine.

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EV YAPIMI LİMONATA

1 limonun suyunu, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 su bardağı soğuk su ile karıştırın. Cam şişelere doldurun, biraz taze nane ekleyin. Serinletici bir eşlikçi.

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ENERJİ TOPLARI

Yulaf, hurma, fıstık ezmesi ve bitter çikolata parçalarını rondoda çekip minik toplar yapın. Enerji veren bu lokmalar, tatlı ihtiyacınızı karşılayacak.

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Bu tariflerle hem sağlıklı hem de estetik bir piknik sofrası kurmak mümkün. Sepetinizi hazırlayın, battaniyenizi kapın ve en sevdiğiniz yeşil alana doğru yola çıkın. Doğanın tadı, ev lezzetleriyle birleşince her şey daha keyifli.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
piknik sandviç yaz ayları tatlı krizi
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