Pilotla hostesin yasak aşkı bütün iğrençlikleri ortaya çıkardı! Whatsapp grubu kurup birlikte oldukları hostesleri paylaşmışlar

Bir skandal başka bir skandalı doğurdu. Türkiye'de bir havayolu şirketinde çalışan hatta o şirketin reklam yüzü de olan kaptan pilot Emre Cömert'in aynı havayolu şirketinde başka bir evli hostesle 3 yıllık birliktelikleri ortaya çıktı. Yasak ilişki yaşayan hostesin eşinin de pilot olduğu öğrenildi. Pilot Emre Cömert’in eşi ile hostesin pilot kocası, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri’nde boşanma davası açtı. Dava da bir skandal daha çıktı. Pilotlar Whatsapp grubu kurup birlikte oldukları hosteslerin isimlerini paylaşmışlar. Gruptaki iğrenç yazışmalar ortaya çıktı.

İKİSİ DE EVLİ!

İki ayrı mahkeme dosyasına giren bilgilere göre; pilot ile hostes evli olmalarına rağmen 3 yıl boyunca ilişki yürüttü. İkili buluşmalarını, pilotun yakın arkadaşı bir başka pilota ait Göktürk’teki bir sitedeki evde gerçekleştiriyordu. Siteye yapılan giriş çıkışlar ve kamera görüntüleri dava dosyasına kondu.

TÜM HER ŞEY BELGELİ

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Havalimanı otoparkının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilot Emre Cömert ile hostes H.D.T’nin araç içinde öpüşmeleri de dava dosyasına girdi. Görüntüler bilirkişi raporuyla mahkemede doğrulandı. İkilinin ilişkisinin görevli olarak gittikleri Afrika uçuşlarında başladığı ortaya çıktı. Hostesin, pilot eşinin kredi kartıyla, sevgilisine pahalı hediyeler aldığı tespit edildi.

Pilot Cömert’in de sevgilisine aldığı hediyelerin fişlerinin de eşi tarafından bulunarak mahkemeye sunuldu. Emre Cömert’in, uçuş görevi olmamasına rağmen hostes ile birlikte aynı tarihlerde ABD’ye uçtuğu, konaklama fişleri ve otel kayıtlarının da belgelendiği dava dosyasına girdi.

ŞİDDET UYGULADI

Pilot Emre Cömert’in eşi, evlilik süresince kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığını da mahkemeye bildirdi. Çiftin 2 yaşındaki oğlunun bakımını tamamen annenin üstlendiği, babanın ilgisiz davrandığı öne sürüldü. 2023’te yapılan İtalya tatilinde annenin tek başına çocuğa bakmak zorunda kaldığı, babanın ise hiçbir sorumluluk almadığı tanıklarla mahkemeye sunuldu.

WHATSAPP GRUBU AÇIP BİRLİKTE OLDUKLARI HOSTESLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Tüm bunların yanında pilotların birlikte oldukları hosteslerin listesini yaptığını ve bunu WhatsApp gruplarında paylaştığı ortaya çıktı. Belaltı konuşmaların yapıldığı grupta hosteslerle ilgili iğrenç konuşmalar yazıldı.

AĞZA ALINMAYACAK İFADELER...

Pilot Emre Cömert’in meslektaşlarıyla beraber, birlikte oldukları hostesleri konuştukları WhatsApp grubu kurdukları ortaya çıktı. ‘Meziyetli hostesler’ adını verdikleri listede bel altı konuşmalar ve ağıza alınmayacak gayriahlaki ifadeler yer alıyor.

İSİM İSİM PAYLAŞMIŞLAR

Mahkemeye delil olarak sunulan mesajlarda, Cömert’in gruba son derece ahlaksız ifadeler yazdığı, gruptaki diğer pilotların da benzer cevaplar verdiği görülüyor. Dava dosyasındaki yazışmalarda beraber oldukları hosteslerin isim listeleri de bulunuyor.