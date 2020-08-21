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Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Göbeğini saklaması olay olmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor. Çift, önceki gün Bozburun'da misafir oldukları teknede görüntülendi. Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda göbeğini gizleme biçimiyle olay olmuştu.

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Göbeğini saklaması olay olmuştu

Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatili tam gaz devam ediyor. Çift, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ikili, misafir oldukları teknede sohbet ederken kızları Su ise bütün gün arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı.
Ardından çift, akşam saatlerinde kendi teknelerine geçerek günü tamamladı.
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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

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Geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıkan 45 yaşındaki Altuğ, yayınladığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Pınar Altuğ'un eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.
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O gün için bikini tercih eden Altuğ'un fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalışması alay konusu olmuştu.

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