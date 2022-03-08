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Pınar Altuğ'dan 8 Mart paylaşımı! "Özel gün klişelerini bir kenara bırakıp..."

08.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan isimler arasında yer aldı. Bir marka ile anlaşan Pınar Altuğ yaptığı paylaşımda "'Özel gün' klişelerini bir kenara bırakıp gayet normal diyene kadar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.

Pınar Altuğ'dan 8 Mart paylaşımı! "Özel gün klişelerini bir kenara bırakıp..."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıyor. Adından sıklıkla söz ettiren Pınar Altuğ bir marka ile iş birliği yaptı.

Çocuklar Duymasın oyuncularından Pınar Altuğ kadınlara gösterilen tavırlara dair bir mesaj yayınladı. Altuğ paylaşımında "Kızımla parka gittiğimizde birlikte trambolinde zıplayarak doyasıya eğlenmek benim için gayet normal tıpkı her ay regl olmanın da gayet normal olduğu gibi... 'Özel gün' klişelerini bir kenara bırakıp gayet normal diyene kadar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.

Pınar Altuğ'ın paylaşımına beğeni yağdı.


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Pınar Altuğ
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