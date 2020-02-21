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Pınar Altuğ'dan göğüs bölgesindeki benlere takılan takipçisine yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyada takipçilerine verdiği yorumlarla gündem oluyor. Altuğ bu sefer de benlerine takan bir takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ'dan göğüs bölgesindeki benlere takılan takipçisine yanıt verdi

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında... Altuğ kendisine yapılan olumsuz yorumlara da cevap vermesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle eşi ve çocuğuyla ilgili yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla zaman zaman konuşulan Altuğ son olarak yaptığı paylaşımda benlerine takılan bir takipçisine yanıt verdi.

Pınar Altuğ kendisine "Pınar hanım göğüs bölgenizdeki ben ve lekelerden arınmak istemez misiniz" sorusunu soran takipçisine "Yoo istemem" diyerek yanıt verdi. Altuğ'un bazı takipçileri bu soruyu soran kişiye tepki göstermekte gecikmedi.

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Altuğ ayrıca kendisine gelen pek çok yoruma da yanıt vererek takipçilerini mutlu etti.

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