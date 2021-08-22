Pınar Altuğ'dan Şemdinli yangınıyla ilgili paylaşım! "Orası da ülkemin parçası"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde salı günü başlayan yangın söndürüldü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yangında 3 hektar otluk alanın yandığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şemdinli Kaymakamlığından çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Şemdinli İlçesi Günyazı Köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında çıkan örtü altı yangınına müdahale edildiği ancak rüzgarın da etkisiyle yangının belirli bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal medyada yangının cuma günü hâlâ devam etmesi tepkilerin büyümesine neden olmuştu. Oyuncu Pınar Altuğ da bu konuda bir paylaşım yaptı.

Altuğ paylaşımında "Şemdinli yanıyor. Orası da ülkemin parçası orası da bizim" yorumunda bulundu.



