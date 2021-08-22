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Pınar Altuğ'dan Şemdinli yangınıyla ilgili paylaşım! "Orası da ülkemin parçası"

22.08.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangınlar sosyal medyada gündem oldu. Yangının bir süre kontrol altına alınamaması gündemdeyken Pınar Altuğ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Pınar Altuğ'dan Şemdinli yangınıyla ilgili paylaşım! "Orası da ülkemin parçası"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde salı günü başlayan yangın söndürüldü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yangında 3 hektar otluk alanın yandığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Şemdinli Kaymakamlığından çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Şemdinli İlçesi Günyazı Köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında çıkan örtü altı yangınına müdahale edildiği ancak rüzgarın da etkisiyle yangının belirli bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Sosyal medyada yangının cuma günü hâlâ devam etmesi tepkilerin büyümesine neden olmuştu. Oyuncu Pınar Altuğ da bu konuda bir paylaşım yaptı.

ododo

Altuğ paylaşımında "Şemdinli yanıyor. Orası da ülkemin parçası orası da bizim" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Şemdinli Pınar Altuğ
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