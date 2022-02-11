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  4. Pınar Altuğ gece yarısı iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Yorum yağdı

Pınar Altuğ gece yarısı iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Yorum yağdı

11.02.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Özellikle geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı perşembe günlerinde yaptığı nostaljik paylaşımlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine gündem oldu.

Pınar Altuğ gece yarısı iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Yorum yağdı

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hem paylaşımları hem de paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Her perşembe #ThrowbackThursday trendine uyarak eski fotoğraflarını paylaşan Altuğ bu haftayı da pas geçmedi.

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Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuğ, bacak bacak üstüne atarak verdiği iddialı pozu "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

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Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.


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Pınar Altuğ
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