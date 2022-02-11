Pınar Altuğ gece yarısı iddialı paylaşımıyla dikkat çekti! Yorum yağdı

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ hem paylaşımları hem de paylaşımlarına yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Her perşembe #ThrowbackThursday trendine uyarak eski fotoğraflarını paylaşan Altuğ bu haftayı da pas geçmedi.

Süper mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Altuğ, bacak bacak üstüne atarak verdiği iddialı pozu "Gün bitmeden yakın zaman #tbtsi gelsin" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Altuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.



