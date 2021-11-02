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Pınar Altuğ paylaştı yorum yağdı! "Kasımda aşk başkadır"

02.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Pınar Altuğ, son karesiyle adından söz ettirdi. Aşka gelen güzel oyuncu, eşi Yağmur Atacan'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ paylaştı yorum yağdı! "Kasımda aşk başkadır"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

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Güzel oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan'la orman içinde çekilen romantik fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Altuğ, gönderisine; "Hoş geldin Kasım... Kasımda aşk başkadır" notunu düştü.

Atacan ile evliliğinden Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına 35 bin beğeni ve binlerce yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Instagram
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