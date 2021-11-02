Pınar Altuğ paylaştı yorum yağdı! "Kasımda aşk başkadır"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan'la orman içinde çekilen romantik fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Altuğ, gönderisine; "Hoş geldin Kasım... Kasımda aşk başkadır" notunu düştü.

Atacan ile evliliğinden Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına 35 bin beğeni ve binlerce yorum geldi.



