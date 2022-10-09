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  4. Pınar Altuğ Roma'dan paylaştı! "Millet açlıkla mücadele ediyor" yorumunu görünce...

Pınar Altuğ Roma'dan paylaştı! "Millet açlıkla mücadele ediyor" yorumunu görünce...

09.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan romantik bir tatil için soluğu Roma'da aldı. Tatilinden pozları paylaşan oyuncu Altuğ gelen bir yoruma ise tepkisiz kalamadı. Bir takipçi "Millet açlıkla mücadele ediyor" deyince Altuğ bakın ne yanıt verdi.

Pınar Altuğ Roma'dan paylaştı! "Millet açlıkla mücadele ediyor" yorumunu görünce...

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar eşi Yağmur Atacan ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oyuncunun Roma'da eşi ile verdiği poza beğeni yağdı. Ancak bir takipçi ise ilginç bir yorumda bulundu.

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Aşk pozunu gören takipçi "Millet açlıkla mücadele ediyor siz geziyorsunuz" dedi. Oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma anlam veremedi ve "Bunun sorumlusu biz miyiz?" diyerek yanıt verdi.

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