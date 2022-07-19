Pınar Altuğ teknede baş üstü durdu! Spor yaptığı anlar olay oldu

Ailesiyle birlikte yazı teknesinde geçiren Pınar Altuğ paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kış sezonunda karavan, yaz aylarında ise tekne tatili yapan Pınar Altuğ tatilinde sporu aksatmıyor.

Kışın yoga kampına da katılan Pınar Altuğ bu alanda kendini epey geliştirdi. Teknede yoğa yaptığı anları paylaşan oyuncuya yorum yağdı.

Kısa tayt tulumunu giyip matını seren Altuğ amuda kalktığı anları paylaştı. Pınar Altuğ'u görenler "Tekne salınımda olmasına rağmen helal olsun" yorumları yaptı.

Altuğ ise bu yorumlardan birine "Alıştık artık o sallantıya ayak uyduruyoruz" yanıtını verdi.



