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Pınar Altuğ'u utandıran yorum! "Seksi misin sen?"

24.02.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sporunu hiç aksatmayan Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak arkadaşı ünlü oyuncu arkadan çekip paylaştı. Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti.

Pınar Altuğ'u utandıran yorum! "Seksi misin sen?"

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada hem özel yaşantısı hem iş hayatı hem de projelerine dair paylaşımlar yapıyor.

Son dönemde sporunu aksatmayan ve fit formunu koruyan Pınar Altuğ yeni projeler için harekete geçti.

Altuğ'un mini etek giydiği bir anda arkadan çekilen pozunu paylaşan arkadaşı yorumuyla güzel oyuncuyu utandırdı.

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Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti. Pınar Altuğ bu yorumu sayfasında paylaşıp yüzünü kapayan maymun emojisiyle yanıt verdi.


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Pınar Altuğ
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
teyzeye bakın helal olsun 50 den sonra pozlara bak oğlun yağmur kızmaasın
pınar altuğ mükemmel bir insandır karakteri duruşu ve fizigi ile

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