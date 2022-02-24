Pınar Altuğ'u utandıran yorum! "Seksi misin sen?"

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyada hem özel yaşantısı hem iş hayatı hem de projelerine dair paylaşımlar yapıyor.

Son dönemde sporunu aksatmayan ve fit formunu koruyan Pınar Altuğ yeni projeler için harekete geçti.

Altuğ'un mini etek giydiği bir anda arkadan çekilen pozunu paylaşan arkadaşı yorumuyla güzel oyuncuyu utandırdı.

Altuğ'un arkadaşı "Seksi misin sen?" yorumuyla dikkat çekti. Pınar Altuğ bu yorumu sayfasında paylaşıp yüzünü kapayan maymun emojisiyle yanıt verdi.



