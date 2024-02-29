Pınar Altuğ'un seçim bayrağı isyanı! "Deprem bölgelerinde..."

Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek.

Belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Seçimlere geri sayım başlamışken sokaklarda partilerin seçim bayraklarıyla donatıldı. Başarılı oyuncu Pınar Altuğ ise bu seçim bayraklarını paylaşarak sitem etti.

Aracından bir paylaşım yapan Pınar Altuğ "Şu seçim bayraklarına vs harcanacak masraf bütün partiler için söylüyorum, şunlara harcanan parayla deprem bölgelerine neler neler yapılırdı. Çok üzgünüm yani gerçekten üzgünüm hale bak. Buna harcanan ödenek, deprem bölgesine gitse, ihtiyacı olanlara gitse ne güzel olur di mi?" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın başarılı oyuncusuna sosyal medyada da destek geldi.







