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Hande Erçel, Paris Moda Haftası tarzı sosyal medyayı salladı! "Abartı silikon duruyor"

29.02.2024 07:08
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Son dönemde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Hande Erçel'in süper mini şortlu tarzı sosyal medyayı salladı.

Hande Erçel, Paris Moda Haftası tarzı sosyal medyayı salladı! "Abartı silikon duruyor"

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran genç oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na katıldı.

Balmain defilesi davetlileri arasında yer alan 30 yaşındaki Hande Erçel, tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. Defile için Balmain 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan bir elbise giyen Hande Erçel sadece kıyafetiyle değil makyajı ve saçıyla da hayranlarından tam not aldı.

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Hande Erçel’in, Paris Moda Haftası’ndan görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Erçel için ‘Muhteşem görünüyor’ yorumları yapılırken bazı takipçiler ise göğüslerine dair yorumlarda bulundu.

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Mikro mini şortu ve derin dekoltesiyle dikkat çeken Hande Erçel'e "Silikon abarto görünüyor", "Çok göğüs", "Arzu Sabancı görmesin", "

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