Pınar Altuğ’un seçim paylaşımına tayt hatırlatması gelince...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle girdiği polemiklerle zaman zaman gündeme gelen Pınar Altuğ geçtiğimiz gün oy için sandık başındaydı. Sandıkta oy kullanırken verdiği pozu paylaşan Altuğ'a 31 Mart seçiminde giydiği tayt hatırlatıldı.

Sıcak havanın da etkisiyle mini bir etek ve askılı bir tişört tercih eden Altuğ, bir takipçisinin 31 Mart seçiminde giydiği ve sosyal medyada o günlerde konuşulan taytı hatırlatınca Altuğ sinirlendi.

Aytuğ kendisine bu hatırlatmayı yapan takipçisine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben sıcak sebebiyle giymedim ama arzu ederseniz size yollayayım giyip aynada kendinize bakar mutlu olursunuz."

