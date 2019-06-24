MAGAZİN

Pınar Altuğ’un seçim paylaşımına tayt hatırlatması gelince...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından oy kullanırken çekilmiş bir karesini paylaşınca, bir takipçisi 31 Mart'ta giydiği taytı hatırlattı! Hal böyle olunca ünlü oyuncu Altuğ'un da yanıtı gecikmedi...

Pınar Altuğ’un seçim paylaşımına tayt hatırlatması gelince...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle girdiği polemiklerle zaman zaman gündeme gelen Pınar Altuğ geçtiğimiz gün oy için sandık başındaydı. Sandıkta oy kullanırken verdiği pozu paylaşan Altuğ'a 31 Mart seçiminde giydiği tayt hatırlatıldı.

Sıcak havanın da etkisiyle mini bir etek ve askılı bir tişört tercih eden Altuğ, bir takipçisinin 31 Mart seçiminde giydiği ve sosyal medyada o günlerde konuşulan taytı hatırlatınca Altuğ sinirlendi.

tayt

Aytuğ kendisine bu hatırlatmayı yapan takipçisine şu sözlerle tepki gösterdi:

pinar-altug-ic

"Ben sıcak sebebiyle giymedim ama arzu ederseniz size yollayayım giyip aynada kendinize bakar mutlu olursunuz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu cevabı fazlasıyla hak etmiş sana ne ya sana ne insanlar bir şey giymek için başkasından mı onay alacak. Bak sana izin vermiş sen giyebilirsin demiş hadi giy ancak aynaya bakman yeterli değil bence hatta sosyal medyada paylaş ki bizde görelim bakalım yakışmış mı?
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