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Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 07:53 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın üçüncü ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı. Altuğ'un paylaşımına yorum yağdı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı üçüncü yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum' notuyla paylaştı.

Oyuncunun yürekleri dağlayan paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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VATAN ŞAŞMAZ NASIL ÖLDÜ?

ABD'de yaşayan, 1963 doğumlu eski manken Filiz Aker, yaklaşık 1 aydır kaldığı Beşiktaş'taki ünlü otele 18.00'da geldi. Aker'in odaya çıkmasından 5-10 dakika sonra Vatan Şaşmaz'da otele gelerek Aker'in odasına çıktı.

Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu.

Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.


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