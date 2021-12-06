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Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş

06.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Deniz Kirazcı ile rol aldıkları projenin setinde tanıştıklarını isöyledi.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş

Yargı dizisiyle gündemde olan Pınar Deniz, 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı. Elle dergisine konuşan Pınar Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." dedi.

"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz" diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde" şeklinde konuştu.

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İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence" diye konuştu.


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Pınar Deniz
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