Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını görüntüler ele verdi! Meğer yıllar önce onu seçmiş...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir, kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Merakla soruya yanıt geldi.

EL ELE KONSER

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz beraber görüntülendi. Ünlü ikili, konsere el ele girdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kaan Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, “Güzel gidiyor her şey” dedi.

Kullanıcılar kısa sürede konuyla alakalı yüzlerce paylaşım yaptı. "Allah herkese Kaan Yıldırım şansı versin", "Evet arkadaşlar Pınkaan gerçekmiş" yorumları yapıldı.



