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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını görüntüler ele verdi! Meğer yıllar önce onu seçmiş...

07.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü ikili Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında bir süredir aşk dedikoduları dönüyordu. İkilinin sevenleri gözlerini bu dedikoduları doğrulayacak habere çevirmişti. İkiliden, konuyla alakalı beklenen açıklama geldi. Bilindiği üzere Hadise ile Kaan Yıldırım 2021 yılında birliktelik yaşamışlardı. Öte yandan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in 2017 yılında konuk olduğu O ses Türkiye programında jüri üyelerinden Hadise'yi seçmiş olması da şaşırttı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkını görüntüler ele verdi! Meğer yıllar önce onu seçmiş...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in adı bir süredir, kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Merakla soruya yanıt geldi.

EL ELE KONSER

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz beraber görüntülendi. Ünlü ikili, konsere el ele girdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kaan Yıldırım, “Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…” açıklamasını yaparken Pınar Deniz ise, “Güzel gidiyor her şey” dedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Kullanıcılar kısa sürede konuyla alakalı yüzlerce paylaşım yaptı. "Allah herkese Kaan Yıldırım şansı versin", "Evet arkadaşlar Pınkaan gerçekmiş" yorumları yapıldı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Görüntüler ele verdi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam gelene geçene ucani kaçanı yakaliyor

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