Pınar Deniz'in acı günü! Apar topar hastaneye koştu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki sezondur reyting rekortmeni Yargı dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, dün aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu uzun süredir tedavi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti.
Güçlü aile bağlarıyla dikkat çeken oyuncu amcasının vefat haberini alınca setten çıkıp apar topar hastaneye koştu. Pınar Deniz’in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, bugün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.