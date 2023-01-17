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Pınar Deniz'in acı günü! Apar topar hastaneye koştu

17.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Yargı dizisiyle izleyici karşısında olan Pınar Deniz'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz aldığı acı haber üzerine setten hastaneye koştu.

Pınar Deniz'in acı günü! Apar topar hastaneye koştu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki sezondur reyting rekortmeni Yargı dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, dün aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu uzun süredir tedavi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti.

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Güçlü aile bağlarıyla dikkat çeken oyuncu amcasının vefat haberini alınca setten çıkıp apar topar hastaneye koştu. Pınar Deniz’in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, bugün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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