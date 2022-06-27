Pınar Deniz'in bornozlu ayna paylaşımı nefes kesti! Karavandan çok konuşulacak paylaşım!

Daha önce Bir Deli Rüzgar, Aşk 101 ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşulmuştu. Deniz, son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla gündeme gelirken, dizi sezon finaline girmişti.

PINAR DENİZ'İN BORNOZLU AYNA PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Adana'da dünyaya gelen ve Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olduğu bilinen Pınar Deniz, Instagram hesabında 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ismin rol aldığı dizi geçtiğimiz haftalarda sezon finaline girmişti.

Ünlü isim sosyal medyada aktifliğine devam ederken, oyuncudan çok konuşulacak bir bornoz pozu geldi.

SET ARASINDA KARAVANDAN PAYLAŞTI

Deniz, set arasında karavanda bornozuyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

SİYAH ELBİSESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın lansmanında çekildiği fotoğraflarla kendisinden söz ettirmişti.

Güzel ismin siyah elbisesi dikkat çekmiş ve takipçilerinden binlerce beğeni almıştı.

İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



