Pınar Deniz'in eski sevgilisi Yiğit Kirazcı sürpriz bir isimle görüntülendi

Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide Yıldırım karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı, 7 aylık bir beraberliğin ardından meslektaşı Pınar Deniz ile geçtiğimiz Şubat ayında ilişkisini sonlandırmıştı.

Konu hakkında kısa bir yorumda bulunan Kirazcı, "Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra... Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunlar özel şeyler... Allah herkesin yolunu açık etsin" ifadelerine yer vermişti.

“Aşkın Kıyameti” adlı filmde Yiğit Kirazcı ile tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz sonrasında ayrılığın sebebi olarak, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yorumunda bulunmuştu.



Şimdilerde yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterine hayat vermektedir.



