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Pınar Deniz: Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim

06.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, "Arap kökenli bir aileden geliyorum. İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum" dedi.

Pınar Deniz: Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu. L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

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"İYİ Kİ BU İŞİ SEÇMİŞİM"

Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM"

Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını verdi.

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"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Öte yandan daha önce aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

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"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıklamıştı:

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İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.

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"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine eklemişti.
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Oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuşmuştu.


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Pınar Deniz
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