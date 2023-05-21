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Pınar Eliçe'den Demet Özdemir iddiası! "Oğuzhan Koç ateşi sahnelerde..."

21.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir'in Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile ateşli sahneleri dikkat çekiyordu. Yeni boşanan Özdemir hakkında Pınar Eliçe boşanma hakkında bir iddiada bulundu. Eliçe iddiasını Oğuzhan Koç'un ailesinin yakınlarına dayandırdı.

Pınar Eliçe'den Demet Özdemir iddiası! "Oğuzhan Koç ateşi sahnelerde..."

Kısa süre önce boşanan Demet Özdemir Engin Akyürek ile rol aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ta iddialı sahnelere imza atıyor.

Farah ve Tahir rollerine hayat veren ikilinin sevişme sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Birbiriyle çok uyumlu bulunan iki oyuncudan Demet Özdemir hakkında ise bu sahnelerle ilgili Pınar Eliçe çeşitli iddialarda bulundu.

Ekran Alıntısı

"SEN BANA KARIŞAMAZSIN"

Pınar Eliçe açıklamasında "Demet'in evliyken ve öncesinde de daha fena sahneleri vardı. Hatta çok önemli bir bilgi vereceğim size; esasında evliliğin ilk krizi o sahnelerden gelmiş. Oğuzhan demiş ki 'Demet o sahneleri çıkar.' Demet de 'Asla' demiş. Aileye çok yakın insanlardan duydum bunu" dedi.

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Pınar Eliçe Demet Özdemir'in eski kocasına "Bu benim kariyerimle ilgili sen buna karışamazsın" dediğini de iddia etti.

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Demet Özdemir Pınar Eliçe

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