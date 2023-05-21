Pınar Eliçe'den Demet Özdemir iddiası! "Oğuzhan Koç ateşi sahnelerde..."

Kısa süre önce boşanan Demet Özdemir Engin Akyürek ile rol aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ta iddialı sahnelere imza atıyor.

Farah ve Tahir rollerine hayat veren ikilinin sevişme sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Birbiriyle çok uyumlu bulunan iki oyuncudan Demet Özdemir hakkında ise bu sahnelerle ilgili Pınar Eliçe çeşitli iddialarda bulundu.

"SEN BANA KARIŞAMAZSIN"

Pınar Eliçe açıklamasında "Demet'in evliyken ve öncesinde de daha fena sahneleri vardı. Hatta çok önemli bir bilgi vereceğim size; esasında evliliğin ilk krizi o sahnelerden gelmiş. Oğuzhan demiş ki 'Demet o sahneleri çıkar.' Demet de 'Asla' demiş. Aileye çok yakın insanlardan duydum bunu" dedi.

Pınar Eliçe Demet Özdemir'in eski kocasına "Bu benim kariyerimle ilgili sen buna karışamazsın" dediğini de iddia etti.

