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Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

17.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konulan ve cesedi yakılarak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinde anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökan Orhan'ın yargılanmalarının önü açıldı.

Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in, cinayete yardım ve delileri karartma yönünden başkaca faillerin bulunduğu yönündeki iddiaları sonrası cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklanmıştı. Av. Epözdemir tarafından yapılan; anne, baba ve iş ortağı ile ilgili delilleri karartma suçundan hakkında suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme başvurusu Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti. Av. Rezan Epözdemir, bu defa Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun yararına bozma’ başvurusu yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir’in başvurusunu inceleyerek, cinayetin işlendiği bağ evinde yapılan incelemede ele geçirilen sigara izmaritinin anne Ayten Avcı’ya ait olduğu, Mertcan Avcı’nın 1 Ekim tarihinde kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede bağ evine gelen ve MOBESE kameralarında tespit edilen 48 EC 948 plakalı aracı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı’nın kullandığı, 48 AV 013 plakalı aracı da iş ortağı Şükrü Gökan Orhan’ın kullandığını beyan etti.

"CİNAYETE YARDIM EDEN KİŞİLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUK"

Adalet Bakanlığı’na yaptıkları 'Kanun yararına bozma' taleplerinin incelendiğini belirten Av. Epözdemir, "Biz soruşturmanın başından bu yana bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyorduk. Buna ilişkin dosyaya beyanda bulunduk. Cemal Metin Avcı dışında mutlaka bu cinayete yardım eden kişilerin olduğunu düşünüyorduk. Nitekim bizim çabalarımız sonucunda ve dosyaya sunduğumuz talepler neticesinde kardeşi Mertcan Avcı da suç delillerini gizleme, yok etme suçundan ötürü önce tutuklandı, sonra hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı. Fakat biz hem MOBESE kayıtları ile ilgili, hem de keşifle ilgili talebimizde, hem de biyolojik incelemelere yönelik talebimizde, başka faillerin olduğunu söylemiştik. Buna rağmen anne, baba ve diğer kişi hakkında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar vermişti. Ardından itirazımız reddedildi. Biz de son olarak Kanun Yararına Bozma ile ilgili talebimizi Adalet Bakanlığı'na sunduk. Bakanlık talebimiz ve dosyamızı etraflıca inceledi. Kanun yararına bozma talebimizi kabul etmek suretiyle Yargıtay nezdinde başvuruda bulundu. Sulh Ceza Hakimliği'nin itirazının reddine ilişkin kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Soruşturma bakımından çok önemli bir gelişme bu. Bunlar hakkında da dava açılması gerektiğini söyledi. Mahkemenin takdir etmesi gerektiğini söyledi. Bu karar doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gerekçelerle ilgili ceza dairesine kanun yararına bozma başvurusu yapacak. İlgili ceza dairesi bu başvuruyu kabul ettiği anda kamu davası ikame edilmesi için başsavcılığa gönderilecek ve bahse konu kişilerin yargılanmalarının önü açılacak" dedi.

(İHA)

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