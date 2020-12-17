Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in, cinayete yardım ve delileri karartma yönünden başkaca faillerin bulunduğu yönündeki iddiaları sonrası cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklanmıştı. Av. Epözdemir tarafından yapılan; anne, baba ve iş ortağı ile ilgili delilleri karartma suçundan hakkında suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme başvurusu Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti. Av. Rezan Epözdemir, bu defa Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun yararına bozma’ başvurusu yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir’in başvurusunu inceleyerek, cinayetin işlendiği bağ evinde yapılan incelemede ele geçirilen sigara izmaritinin anne Ayten Avcı’ya ait olduğu, Mertcan Avcı’nın 1 Ekim tarihinde kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede bağ evine gelen ve MOBESE kameralarında tespit edilen 48 EC 948 plakalı aracı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı’nın kullandığı, 48 AV 013 plakalı aracı da iş ortağı Şükrü Gökan Orhan’ın kullandığını beyan etti.