YEMEK

Piruhi mantısı tarifi: Safranbolu'dan bir Osmanlı lezzeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bir mantı çeşidi olan piruhi, Osmanlı mutfağında yer almıştır. Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz kullanılarak yapılır. Piruhi, Rus kökenli bir kelimedir. Safranbolu'ya özgü Piruhi mantısı pirohi ve piruşki adlarıyla da bilinir. Saraylardan çıkan bu lezzeti siz de akşam yemeği olarak hazırlayabilirsiniz. İşte piruhu tarifi nasıl yapılır diyenler için detayları geliyor.

Piruhi mantısı tarifi: Safranbolu'dan bir Osmanlı lezzeti

Osmanlı mutfağının özel lezzetlerinden biri olan piruhi mantı, klasik mantı tarifine göre oldukça farklıdır. Son derece lezzetli olan piruhi, yoğurt sosuyla birleşince tadından yenmez. İftarda farklı bir yemek yapmak istiyorsanız piruhi mantı tam da size göre. Misafirlerinizden tam not alacağınızın da altını çiziyoruz. İşte tüm detaylarıyla piruhi mantı yapılışı.

Piruhi mantı nasıl yapılır?

Piruhi mantı malzemeleri:

2,5 su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı su
Tulum peyniri
Maydanoz
Ceviz
Yoğurt
İsteğe göre sarımsak
Nane

Piruhi mantı yapılışı:

Unu derin bir kaba alın. Ortasını açtıktan sonra içine bir miktar tuz ve yumurtayı ekleyin. Ardından bir bardak suyu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.
Hamuru hazır ettikten sonra 15/20 dakika dinlenmeye bırakın.
Maydanozu ufak ufak kıyın ve tulum peyniri ile karıştırarak iç harç hazırlayın.
Hamuru ince bir şekilde açın ve küçük kareler halinde kesin.
Kestiğiniz karelerin içine harçtan koyun ve dilediğiniz şekli vererek hamuru kapatın.
İlk önce fırında 15 dakika kadar pişirin ve ardından haşlayın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt ve ceviz koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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