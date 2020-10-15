Eğer siz de batak, king, papaz kaçtı, dost kazığı, pişti ve benzeri oyunlardan sıkıldıysanız ve elinizde iskambil kartlarından başka bir şey yoksa yeni oyunlara başlamanın zamanı gelmiş demektir. Pis yedili tam da burada devreye geliyor. Öğrenme konusunda çok basit birkaç akılda kalıcı kurala sahip pis yedili, iskambil kartları ile oynanabilecek oyunlar arasında en keyifli olanlardan. "Pis yedili nasıl oynanır, kuralları nedir?" diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Başlayalım!

Pis Yedili Nasıl Oynanır?

Pis yedili öğrenmesi en kolay oyunlardan biridir. Hafızası kuvvetli olanlarınsa kazanma ihtimali çok daha yüksek. Pis yedili, iskambil destesiyle oynanır. Oynayan kişi sayısına göre bir ya da iki desteyle oynamak mümkün. En ideal oyuncu sayısı dört olsa da iki kişiden on kişiye kadar rahatlıkla oynanabilir. Siz yine de oyun rahatlığı açısından dördün çok üstüne çıkmayın. Pis yedili eşli olarak da oynanabilir. Oyun turu saat yönünde dönmektedir.

Pis yedilide amaç, eldeki kağıtları bitirmek. Elindeki kartları ilk bitiren oyuncu kazanır. Oyuna başlamadan önce saat yönünde her oyuncuya yedi kart dağıtılır. Oyuncuların isteğine göre kart dağıtımı tek tek, yedişerli ya da iki üç iki şeklinde olabileceği gibi bu dağıtım çeşitlendirilebilir. Geri kalan kartlar, yüzleri yere bakacak şekilde, yani hangi kart olduğu anlaşılmayacak biçimde ortaya koyulur.