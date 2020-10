Pis yedili nasıl oynanır, kuralları nedir?

As: Bir oyuncu yere as attığında kendisi hariç tüm oyuncular yerden bir kart çeker. Oyuncunun elinde birden çok as olması durumunda hepsini aynı turda yere atabilir, diğer oyuncular yere atılan as sayısı kadar kart çeker. Eğer oyuncunun elinde as kartının üstüne oynayacak kart yoksa yerden çekebilir ya da pas diyerek sırasını geçebilir.