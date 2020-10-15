Eğer siz de batak, king, papaz kaçtı, dost kazığı, pişti ve benzeri oyunlardan sıkıldıysanız ve elinizde iskambil kartlarından başka bir şey yoksa yeni oyunlara başlamanın zamanı gelmiş demektir. Pis yedili tam da burada devreye geliyor. Öğrenme konusunda çok basit birkaç akılda kalıcı kurala sahip pis yedili, iskambil kartları ile oynanabilecek oyunlar arasında en keyifli olanlardan. "Pis yedili nasıl oynanır, kuralları nedir?" diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Başlayalım!
Pis yedili öğrenmesi en kolay oyunlardan biridir. Hafızası kuvvetli olanlarınsa kazanma ihtimali çok daha yüksek. Pis yedili, iskambil destesiyle oynanır. Oynayan kişi sayısına göre bir ya da iki desteyle oynamak mümkün. En ideal oyuncu sayısı dört olsa da iki kişiden on kişiye kadar rahatlıkla oynanabilir. Siz yine de oyun rahatlığı açısından dördün çok üstüne çıkmayın. Pis yedili eşli olarak da oynanabilir. Oyun turu saat yönünde dönmektedir.
Pis yedilide amaç, eldeki kağıtları bitirmek. Elindeki kartları ilk bitiren oyuncu kazanır. Oyuna başlamadan önce saat yönünde her oyuncuya yedi kart dağıtılır. Oyuncuların isteğine göre kart dağıtımı tek tek, yedişerli ya da iki üç iki şeklinde olabileceği gibi bu dağıtım çeşitlendirilebilir. Geri kalan kartlar, yüzleri yere bakacak şekilde, yani hangi kart olduğu anlaşılmayacak biçimde ortaya koyulur.
Oyunda yerdeki kartın renk veya sayısının aynısı olan bir kart atılır, tur devam eder. Yani yere karo altı atıldıysa sıradaki oyuncunun ya sinek, kupa, maça altı ya da herhangi bir karo atması gerekir. Eğer oyuncunun elinde ikisi de yoksa yerdeki kapalı desteden kart çeker. Kart çekme işlemi yere atabileceği bir kart gelene kadar devam eder. Ancak oyuncunun elinde yere atabileceği bir kart varsa yine de özel kartları toplamak için yerden kart çekebilir ya da pas diyebilir. Pas dendiği zaman sıra diğer oyuncuya geçer.
Pis yedili oyununda, ilk oyuncu yere sinek atar. Eğer elinde as, vale, 10, 8 veya 7 varsa oyuncu bu kartları oynayabilir ancak kartların özelliğini kullanamaz. İlk oyuncu pas diyemez.
İlk turda elinde sinek olmayan oyuncular, sinek gelene kadar yerden kart çeker.
Sıra geçişi oyuncunun yere kart atması ya da pas demesiyle gerçekleşir.
Elinde tek kartı kalan oyuncu bunu hemen söyler. Aksi halde tur sırası tekrar ona geldiğinde elindeki kartı atabilecek olsa dahi yerden kart çekmesi gerekir.
Yerdeki deste bittiğinde, en üstteki kart hariç yere atılan kartlar karıştırılır ve kapalı biçimde koyulur. Yeni deste ile oyuna devam edilir.
As: Bir oyuncu yere as attığında kendisi hariç tüm oyuncular yerden bir kart çeker. Oyuncunun elinde birden çok as olması durumunda hepsini aynı turda yere atabilir, diğer oyuncular yere atılan as sayısı kadar kart çeker. Eğer oyuncunun elinde as kartının üstüne oynayacak kart yoksa yerden çekebilir ya da pas diyerek sırasını geçebilir.
Vale: Vale atan oyuncu oynanan kart sayısını değil, ancak rengini değiştirebilir. Yani yerde karo iki varsa oyuncu bunu maça iki olarak değiştirebilir. Valenin üstüne vale atılamaz.
10: Yere 10 atıldığında oyun akışı ters yöne döner.
8: Yere 8 atıldığında, atan oyuncudan sonraki oyuncunun sırası atlanır.
Bu keyifli oyunun puanlama kısmı biraz karışık. Oyun bittiğinde, oyuncuların elinde kalan sayılar eksi puan olarak geçer. Elinde 7 bulunan oyuncular ellerindeki her 7 kartı için yerden rastgele 3 kart çeker ve bu kartların değerleri de hanelerine eksi puan olarak işlenir. Elinde as kalan oyuncular da ellerindeki her as için yerden bir kart çeker. Elinde vale kalan oyuncu elindeki her vale için yerden 10 kağıt çeker.
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