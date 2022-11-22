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Pitbull köpeğini defalarca üzerine saldırttı! Atardamarı kopan adam: Ne oluyor diye döndüm, hiç tanımadığım kişi saldır komutu verdi

22.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan Erol Tosun (46), eşiyle aralarında sorunlar bulunduğunu iddia ettiği M. M. Ö. ile konuyu konuşmak üzere restoranda anlaştı. M. M. Ö.'nün oğlu gelip Tosun'u yakındaki iş yerlerine götürdü. Tosun burada hayatının kâbusunu yaşadı. M. M. Ö., 'Neden selam vermiyorsun?' deyince Tosun "Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim" karşılığını verince olanlar oldu. Defalarca 'saldır' komutu verilen Pitbull'un saldırısı sonucu atardamarı koptu. Dehşet anları kameraya da yansıdı.

Pitbull saldırısıyla dehşeti yaşayan Erol Tosun'un atardamarı koptu ve 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Tosun şikayetçi olduğu M. M. Ö.'nün iş yerine gittiğinde üzerine defalarca pitbull cinsi köpeğin nasıl saldırtıldığını ayrıntılarıyla anlattı. İşte pitbull dehşetinden ayrıntılar...

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KOLUNU ISIRAN KÖPEĞİ PENCEREDEN ATTI

Olay, 27 Ekim günü saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Tosun, eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi M. M. Ö. ile husumetli oldukları konuyu konuşmak üzere Vişne Caddesi'ndeki iş yerinde buluştu. Tosun ile M. M. Ö., oğlu E. Ö. (24) ve yanlarındaki 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. M. Ö. başta olmak üzere 3 kişi tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen Pitbull cinsi köpek, Tosun'u ağır yaraladı. Tosun, kolunu ısıran köpeği iş yerinin penceresinden attı. Köpeğin şüpheliler tarafından tekrar saldırtılması sonucu Tosun'un kolundaki atardamarı koptu. Boğuşmanın ardından şüphelilerden kaçan Tosun, sokaktakilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosun'u ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tosun, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.

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BABA FİRARİ, OĞLU SERBEST

Yoğun bakımda 3 gün kalan Erol Tosun, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, E. Ö.'yü gözaltına aldı. Köpeğin, babası ile tartışan Erol Tosun'a kendiliğinden saldırdığını ileri süren E. Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Olaydan sonra kaçan M. M. Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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"SELAM VERMEDİĞİM İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI"

M. M. Ö.'nün eşiyle aralarında sorunlar bulunduğunu iddia eden Erol Tosun, kendisinin olmadığı ortamda eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan M. M. Ö.'nün sinir krizi geçirdiğini, kendisine zarar verip hakaret ettiğini öne sürdü ve şöyle konuştu:

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"Bunu daha sonra öğrendim. Bunu konuşmak için Mehmet Murat Ö.'yü aradım. Restoranda buluşmak için anlaştık ancak oğlu E. Ö. gelip 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdü. Yukarı çıkınca M. M. Ö., 'Neden selam vermiyorsun?' dedi. 'Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim?' dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim."

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"OMZUMDAN, DİRSEKLERİMDEN TUTUP PITBULL'U SALDIRTTILAR"

Ne olduğunu anlamadığını söyleyen Erol Tosun, o anları şöyle anlattı: 

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"Ne oluyor diye dönünce hiç tanımadığım, içeri girdiğimde de görmediğim kişi, 'Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun?' diyerek Pitbull cinsi köpeğine saldırması komutunu verdi. Komutla karşı taraftan bir Pitbull'un üzerime geldiğini gördüm. Omzumdan ve dirseklerimden etkisiz hale getirip köpeğin saldırmasını sağladılar. Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak köpeği savuşturdum.

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"Köpek üçüncü defa elime zıplayınca ofisin camını gördüm. Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek gittim, ofisin camını açtım, köpeği kolumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getirmesini söyledi. Köpek tekrar geldi, bu kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun ardından gözlerimde ışık azalması oldu. Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. Karşı kaldırıma oturdum.

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Köpeği kaldırımdayken yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tekmeyle savuşturmuşum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Tamamen savunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım bir kısım. O esnada köpek oturduğum yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim." 

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SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Erol Tosun'un, köpeği iş yerinin 2'nci katından attığı, dışarıda otururken kendisine saldıran Pitbull'a tekme attığı ve şüphelilerin köpeği alarak otomobille kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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