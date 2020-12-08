HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

08.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahibinin park halindeki aracından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde bir süs köpeğini boğarak, öldürüp ayırmaya çalışan köpeğin sahibi ile, 2 köpek, bir kediyi yaraladı. Pitbullun köpeğe saldırısını polis biber gazı ile vatandaşlar ise ellerindeki kovalarla engellemeye çalıştı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı yanındaki sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre sahibinin park halindeki aracının açık olan camından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde amfi tiyatro civarında süs köpeği ile bu köpeğin sahibi Melih Uysal’a saldırdı.

SAHİBİNİN KUCAĞINDAKİ KÖPEĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Melih Uysal, kucağındaki süs köpeğine saldırıyı engellemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Pitbull saldırdığı köpeği boğarak öldürürken, sahibini de elinden yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Melih Uysal 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri pitbullu durdurmak için uzun süre çaba sarf etti.

POLİSLER BİBER GAZI KULLANDI

Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbullun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı.

1

2 KÖPEK VE 1 KEDİYİ DE YARALADI

Saldırgan pitbull bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı. Polisin talebi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek pitbullu yakalamaya çalıştı.

2

KÖPEĞİN SAHİBİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu sırada olay yerine gelen pitbululn sahibi köpeğini alarak tekrar aracına bindirdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar saldırgan pitbullun sahibine tepki gösterdi.

3

Pitbullun sahibi işlem yapılmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

4

5

6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Başkan Böcek aylar sonra geri dönüyorBaşkan Böcek aylar sonra geri dönüyor
Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkondu

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 8 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Korkutan açıklama: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Elektrik kesintisi listesi 8 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Başkan Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Başkan Böcek aylar sonra geri dönüyor

Sayısal Loto sonuçları 7 Aralık 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları

86 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.