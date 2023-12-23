Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu! İsmail Saymaz bu sözlerle paylaştı: 'Şehidimizin baba evi'

Türkiye, şehitlerine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Zonguldak, Malatya, İzmir, Denizli, Sinop ve Tokat'a şehit ateşi düştü.
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medyadan "Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi…" paylaşımı yaptı.
Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi… pic.twitter.com/VutSkhInxP— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 22, 2023