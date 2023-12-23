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  4. Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu! İsmail Saymaz bu sözlerle paylaştı: 'Şehidimizin baba evi'

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu! İsmail Saymaz bu sözlerle paylaştı: 'Şehidimizin baba evi'

23.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca da şehit oldu. Tokat'a şehit ateşi düşerken Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medyadan "Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi…" paylaşımı yaptı.

Türkiye, şehitlerine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Zonguldak, Malatya, İzmir, Denizli, Sinop ve Tokat'a şehit ateşi düştü.

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ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

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BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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BU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medyadan "Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi…" paylaşımı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
şehit Tokat
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