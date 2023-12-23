Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu! İsmail Saymaz bu sözlerle paylaştı: 'Şehidimizin baba evi'

Türkiye, şehitlerine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Zonguldak, Malatya, İzmir, Denizli, Sinop ve Tokat'a şehit ateşi düştü.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

BU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medyadan "Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi…" paylaşımı yaptı.

Şehidimiz Yasin Karaca’nın Tokat’taki baba evi… pic.twitter.com/VutSkhInxP — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 22, 2023







