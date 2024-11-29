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  4. Piyangodan 72 milyon sterlin (3.175.189.200 TL) kazandığını zannetti! Yaptığı korkunç hayatı fark edince gözyaşlarına boğuldu

Piyangodan 72 milyon sterlin (3.175.189.200 TL) kazandığını zannetti! Yaptığı korkunç hayatı fark edince gözyaşlarına boğuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 09:40
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Avustralyalı bir kadın, piyangodan büyük ikramiyeyi kazandığını zannederek büyük bir mutluluk yaşadı. Hatta bu mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşan genç kadın yaptığı hatayı fark edince ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Piyangodan 72 milyon sterlin (3.175.189.200 TL) kazandığını zannetti! Yaptığı korkunç hayatı fark edince gözyaşlarına boğuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan Aishwarya, Facebook'ta gezinirken bilet satın aldığı 72 milyon sterlinlik (3.175.189.200 TL) piyango çekilişiyle ilgili bir gönderiye rastladı. Gönderide 1414 numaralı bilete büyük ikramiyenin çıktığını zanneden Aishwarya sosyal medya hesabından milyoner olduğunu duyurdu. Servetini nasıl harcayacağına dair planlar yapan Aishwarya, yaptığı hatayı fark edince büyük bir üzüntü yaşadı.

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sayının çekilişin yalnızca tanımlayıcısı olduğunu ve kazanan rakamlar olmadığını, yani bir kuruş bile kazanmadığını anladığında heyecanı hayal kırıklığına dönüştü. TikTok hesabından yaşadığı hayal kırıklığını anlatan Aishwarya, "Bu sadece çekiliş numarası. Gelecek hafta 1415 olacak. Büyük ikramiyeyi kazanan rakamlar değil" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hepimiz aynı şeyi yaşadık tatlım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Günlerce sessiz kalırdım" yorumunu yaptı.

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