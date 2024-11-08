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  4. Aldatan kocasının aşk yuvasını böyle bastı! İhanetle yüzleşen kadın öfkeden deliye döndü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Aldatan kocasının aşk yuvasını böyle bastı! İhanetle yüzleşen kadın öfkeden deliye döndü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 12:18
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Sosyal medya uygulaması Reddit'te paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde bir kadın kocası ve sevgilisini yakaladı. O anlarda aldatılan kadın öfkeden deliye dönerken saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek paylaşıldı.

Aldatan kocasının aşk yuvasını böyle bastı! İhanetle yüzleşen kadın öfkeden deliye döndü... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da kaydedilen bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etmeye karar verdi.

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Kocasının arkasından bir eve giren eş, evde hiç tanımadığı bir kadınla karşılaştı. Kadının kocasının sevgilisi olduğunu anladıktan sonra ise işler bir anda kontrolden çıktı.

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İhanet görüntüleri kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl yakalamış ama helal olsun" yorum ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldatan erkekler kapatılsın" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
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