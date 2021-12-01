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PKK/KCK'lı teröristler Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi

01.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'lı teröristler Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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