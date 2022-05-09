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PKK'ya ağır darbe! Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

09.05.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Kilit harekatında terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK'nın Zap bölge sorumlusu İran uyruklu Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak öldürüldü. PKK'nın sözde özel güç adını verdiği yapılanmanın içinde suikast, sabotaj ve bomba eğitmeni olan Helima Efendak, Kandil'de uzun süre terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da yanında yer alıyordu.

PKK'ya ağır darbe! Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekatında Zap Vadisi içindeki Kurojahro bölgesindeki bir yer altı tünelinde kıstırılarak öldürülen 8 teröristten birinin PKK'nın Zap bölge sorumlusu İran uyruklu Mizgin Rojhilat kod adlı Helima Efendak olduğu belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre, 15 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten Efendak, 2015-2019 yıllarında Siirt-Şırnak-Hakkari kırsalını içine alan sözde Botan-Behdinan saha yönetimi hareketli takım içinde sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunuyordu.

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YARALANDI, KAÇIRILDI, İKİNCİ KEZ GELDİ

PKK'nın sözde özel güç adını verdiği yapılanmanın içinde suikast, sabotaj ve bomba eğitmeni olan Helima Efendak, 10 Kasım 2015'de Yüksekova'da Astsubay Erdem Ertan'ın şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda yaralanınca teröristlerce Irak'a kaçırıldığı ve buradaki tedavinin ardından bu kez sınırdan bir grup teröristle sızarak Şırnak kırsalına gönderildiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre Efendak, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 23 Nisan 2017'de Uzman Çavuşlar Turgut Kurtçu, Efe Osman Apaydın ile 16 Ağustos 2017'de Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz'ın şehit edildiği hain saldırıları bizzat gerçekleştirmişti. Kadın terörist Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 9 Temmuz 2019'da Veli Çevik ile Abdulhalim Demir adlı iki çobanın öldürülmesi eylemlerine katılmaktan aranıyordu.

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21 Ağustos 2019 günü Cudi Dağı Kösreli kesiminde Ayhan Yanık, Mehmet Uçar, Muhammet Ferdi Güntekin adlı üç uzman çavuşun şehit olduğu hain saldırıdan sonra terörist Helima Efendak, yoğun operasyonlar nedeniyle Irak'ın kuzeyine kaçmış ve bu tarihten sonra da Zap bölge sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

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KARAILAN VE BAYIK'IN YANINDA YER ALIYORDU

Efendak’ın kadın teröristlere intihar saldırıları düzenlemek için canlı bomba eğitimi de verdiği yakalanan ve teslim olan teröristlerin teşhis ve ifadeleriyle tespit edildi.

Kadın terörist Kandil'de uzun süre terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve 10 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranırken Gara Dağına düzenlenen hava harekatıyla öldürülen PKK'nın silahlı kanadının tepe isimlerinden Suriyeli Sofi Nureddin kod adlı Halef El Muhammed'in de yanında yer almıştı. Terör örgütü PKK da kadın teröristin öldürüldüğünü yayın organlarından duyurdu.

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